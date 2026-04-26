Источник: Джо Инглс продолжит карьеру в «Мельбурне»

Форвард «Миннесоты» Джо Инглс планирует присоединиться к «Мельбурну» перед сезоном НБЛ-2026/27, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
Ожидается, что 38-летний австралиец заключит сделку с «Юнайтед» после того, как завершит выступление в сезоне-2025/26.
Один из самых опытных австралийских игроков в НБА, Инглс давно вынашивал желание завершить карьеру в НБЛ, причем его интересовали обе мельбурнские команды — «Юнайтед» и «Саут-Ист Мельбурн Феникс». Он начал свою профессиональную карьеру в НБЛ в ныне не существующей команде «Саут Дрэгонс» в 2006 году.
«Клуб поддерживает контакт с Джо, и мы хотели бы подписать с ним контракт, если представится такая возможность после завершения сезона НБА», — сказал представитель «Юнайтед» ESPN.
Инглс проводит свой второй сезон в «Тимбервулвз». Форвард наиболее известен по своему времени в НБА в «Юте», где его самым результативным сезоном был сезон-2018/19, когда он набирал в среднем 12,1 очка, выполнял 4 подбора и 5,7 передачи за игру.
За свою карьеру в НБА Инглс неизменно входил в число лучших исполнителей трехочковых: его процент попаданий из-за дуги составляет 40,9 процента.
Также баскетболист играл за «Орландо», «Милуоки», «Портленд», «Маккаби», «Барселону» и «Гранаду».
