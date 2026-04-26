«Ботафого» и «Интернасьонал» сыграли вничью, Алеррандро сделал результативную передачу

«Ботафого» сыграл вничью с «Интернасьоналом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.
У хозяев забитыми голами отметились Перейра да Силва Данилу и Кристиан Медина, у гостей — Хоан Карбонеро, которому ассистировал экс-форвард ЦСКА Алеррандро, и Алехандро Бернабеи.
«Ботафого» в 12 матчах набрал 17 очков и занимает девятое место в таблице чемпионата Бразилии. «Интернасьонал» (14 очков после 13 встреч) располагается на 14-м месте.
