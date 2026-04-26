talkSPORT: «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Эдерсона из «Аталанты»

«Манчестер Юнайдет» заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Эдерсона, сообщает talkSPORT.
По данным источника, 26-летний бразилец уже согласовал условия присоединения к «Атлетико» летом 2026 года, однако испанская команда пока не достигла соглашения с «Аталантой» о сумме, что оставляет возможность для перехода в «МЮ».
«Аталанта» намерена выручить за футболиста около 50 миллионов евро.
Эдерсон играет за итальянскую команду с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 37 матчах он забил два гола и отдал один результативный пас.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
