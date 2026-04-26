Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игроки «Арсенала» Хаверц и Эзе получили травмы в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц травмировался в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0).

26-летнего немца заменили на 34-й минуте после того, как он упал на поле, получив повреждение верхней части ноги.

27-летний английский полузащитник Эберечи Эзе, забивший гол на 9-й минуте, был заменен на 53-й.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что оба футболиста пройдут обследование после «мышечных травм».

В сезоне-2025/26 Хаверц в 20 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи. У Эзе 10 голов и четыре передачи в 45 встречах.

