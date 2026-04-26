Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель направления ВАР в Серии А Джервазони подал в отставку

Руководитель направления ВАР в судейском корпусе Серий А и B Андреа Джервазони подал в отставку на фоне расследования прокуратуры Милана, сообщает ANSA.

Ранее аналогичное решение принял глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки.

«Итальянская ассоциация судей созывает национальный комитет, чтобы принять решение о том, кто заменит Джанлуку Рокки, который самоотстранился после того, как прокуратура Милана начала расследование в отношении него по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к спортивному мошенничеству», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее сообщалось, что Рокки оказался фигурантом дела о возможных нарушениях при назначении арбитров на матчи с участием «Интера».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.