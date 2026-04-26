Руководитель направления ВАР в Серии А Джервазони подал в отставку

«Итальянская ассоциация судей созывает национальный комитет, чтобы принять решение о том, кто заменит Джанлуку Рокки, который самоотстранился после того, как прокуратура Милана начала расследование в отношении него по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к спортивному мошенничеству», — говорится в заявлении ассоциации.