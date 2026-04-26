Руководитель направления ВАР в Серии А Джервазони подал в отставку

Руководитель направления ВАР в судейском корпусе Серий А и B Андреа Джервазони подал в отставку на фоне расследования прокуратуры Милана, сообщает ANSA.
Ранее аналогичное решение принял глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки.
«Итальянская ассоциация судей созывает национальный комитет, чтобы принять решение о том, кто заменит Джанлуку Рокки, который самоотстранился после того, как прокуратура Милана начала расследование в отношении него по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к спортивному мошенничеству», — говорится в заявлении ассоциации.
Ранее сообщалось, что Рокки оказался фигурантом дела о возможных нарушениях при назначении арбитров на матчи с участием «Интера».
