Полузащитника «Атлетико» Барриоса заменили из-за травмы в матче с «Атлетиком»

Полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос получил травму в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:2).
22-летний испанец остановился на 58-й минуте. Затем он упал на газон, его утешали товарищи по команде, прежде чем главный тренер Диего Симеоне заменил футболиста.
Барриос проводил свой первый матч в стартовом составе с 5 февраля. Ранее он пропустил 16 матчей из-за мышечных травм и проблемы с малоберцовой костью.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 35 матчах забил гол и сделал три результативные передачи.
