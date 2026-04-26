«Нью-Йорк» нанес поражение «Атланте» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Нью-Йорк» победил «Атланту» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф НБА — 114:98. Игра прошла в Атланте.

Самым результативным игроком встречи стал британский форвард «Никс» О Джи Ануноби — у него 22 очка и 10 подборов.

В серии до четырех побед установилась ничья — 2:2. Следующий матч соперники проведут в Нью-Йорке 29 апреля.

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28).

А: Макколлум (17 очков), Александер-Уокер (15), Джонсон (14).

Н: Ануноби (22 + 10 подборов), Таунс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брансон (19).

Счет в серии: 2−2.

