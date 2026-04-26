Fichajes: «Ливерпуль» готов купить Эззалзули за 60 миллионов евро

«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Бетиса» Абде Эззалзули, сообщает Fichajes.
По данным источника, англичане готовы активировать пункт о сумме отступных в 60 миллионов евро за 24-летнего марокканца.
«Ливерпуль» несколько недель пристально следит за полузащитником, чей прогресс в «Бетисе» был заметным. Эззалзули стал одним из самых стабильных игроков в составе «зелено-белых», предлагая скорость, умение обыгрывать и создавать постоянную угрозу.
Ранее «Бетис» отказался продавать спортивные права на Эззалзули за 40 миллионов евро.
Полузащитник играет за испанскую команду с сентября 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 он в 38 матчах забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
