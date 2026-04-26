«Чикаго» разгромил «Спортинг Канзас-Сити», Кейперс и Цинкернагель забили по два гола

«Чикаго» победил «Канзас-Сити» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 5:0.
Дублями отметились Филип Цинкернагель и Уго Кейперс, еще один гол на счету Марена Хайле-Селасси. Также Кейперс при счете 0:0 не реализовал пенальти. Все голы были забиты во втором тайме.
Российский нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шами Сулейманов остался в запасе.
«Чикаго» (17 очков после девяти матчей) занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Спортинг» (четыре очка после девяти встреч) идет на 15-м месте в Западной конференции.
26 апр 03:30 Чикаго Файр — Канзас-Сити Уизардз 5:0.
