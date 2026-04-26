Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яна Егорян: «Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что приоритетом сейчас для нее являются международные соревнования.

Источник: Спортс‘’

Накануне Егорян взяла бронзу в турнире саблисток на чемпионате России в Казани.

«Первостепенная задача у меня стоит — это чемпионаты Европы, мира и Олимпийский отбор. Поэтому все, что сейчас на данный момент происходит, это подготовка. Да, конечно, всегда хочется побеждать, но я понимаю, где мне нужно показать результат. И сегодня невозможно грустить, потому что моя однокомандница Соня Великая победила и сделала это очень красиво», — сказала Егорян.

В полуфинале Егорян проиграла Анастасии Шороховой.

"Мне кажется, что я настолько была рада, что она попала в четверку, что немного забыла, что я здесь на соревнованиях. И меня это подвело.

Мы совсем недавно приехали с соревнований, у нас практически не было никакого отдыха. Мы сразу же прилетели на чемпионат России. Через два дня после чемпионата улетаем в Сеул на Гран-при. Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты", — отметила спортсменка.