Яна Егорян: «Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты»

Накануне Егорян взяла бронзу в турнире саблисток на чемпионате России в Казани.
«Первостепенная задача у меня стоит — это чемпионаты Европы, мира и Олимпийский отбор. Поэтому все, что сейчас на данный момент происходит, это подготовка. Да, конечно, всегда хочется побеждать, но я понимаю, где мне нужно показать результат. И сегодня невозможно грустить, потому что моя однокомандница Соня Великая победила и сделала это очень красиво», — сказала Егорян.
В полуфинале Егорян проиграла Анастасии Шороховой.
"Мне кажется, что я настолько была рада, что она попала в четверку, что немного забыла, что я здесь на соревнованиях. И меня это подвело.
Мы совсем недавно приехали с соревнований, у нас практически не было никакого отдыха. Мы сразу же прилетели на чемпионат России. Через два дня после чемпионата улетаем в Сеул на Гран-при. Сейчас международные соревнования больше в приоритете, чем российские старты", — отметила спортсменка.