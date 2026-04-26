Ибрагим Кадиев: «Садулаев подошел перед финалом, объяснил, как бороться, передал свою энергетику. Это помогло»

Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев прокомментировал победу на чемпионате Европы в Тиране.

Источник: Спортс‘’

В финале весовой категории до 86 кг Кадиев одолел Арсения Джиоева из Азербайджана.

"Для меня это очень значимый старт. Конечно, огромный опыт получил — это в дальнейшем даст уверенность. Если честно, не в тех кондициях был. На недавнем рейтинговом турнире здесь же все на кураже шло, получалось лучше. Сейчас пришлось по ходу менять тактику, бороться аккуратнее, чтобы лишние баллы не отдавать.

У меня вообще нет такой тактики — бороться осторожно, от счета. Это, наверное, первая такая схватка в жизни. Но получилось выиграть, а это самое главное", — сказал Кадиев.

Также спортсмен рассказал о помощи Абдулрашида Садулаева перед решающей схваткой.

"Он подошел перед финалом, объяснил, как бороться — чуть аккуратнее, передал свою энергетику. Это, конечно, помогло.

Задача сейчас восстановиться и выступить на чемпионате России. Надо отбираться на мир", — добавил борец.