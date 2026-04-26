Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ватерполистка Нечаева: «Возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Настал долгожданный момент»

Нападающая сборной России по водному поло Владислава Нечаева высказалась о победе на Кубке мира на Мальте.

Источник: Спортс‘’

В финале в дивизионе B россиянки обыграла команду Китая со счетом 18:17. Сборная России выступала под своим флагом.

"Сначала играли в свою игру, все шло так, как надо. Защищались, выполняли установку тренера, но потом немного провалились в защите. К сожалению, потом стали уступать на протяжении всего матча, но сумели собраться в решающий момент, перехватили инициативу и добились долгожданной победы.

Я думаю, что возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Нас давно не было на международной арене, настал долгожданный момент. Для нас честь представлять Россию с гимном и флагом. Хочу выразить большую благодарность болельщикам. Мы сейчас находимся на Мальте, вдали от дома, и поддержка для нас очень ценна", — сказала Нечаева.