Ватерполистка Нечаева: «Возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Настал долгожданный момент»

В финале в дивизионе B россиянки обыграла команду Китая со счетом 18:17. Сборная России выступала под своим флагом.
"Сначала играли в свою игру, все шло так, как надо. Защищались, выполняли установку тренера, но потом немного провалились в защите. К сожалению, потом стали уступать на протяжении всего матча, но сумели собраться в решающий момент, перехватили инициативу и добились долгожданной победы.
Я думаю, что возвращение флага и гимна всем придало мотивации. Нас давно не было на международной арене, настал долгожданный момент. Для нас честь представлять Россию с гимном и флагом. Хочу выразить большую благодарность болельщикам. Мы сейчас находимся на Мальте, вдали от дома, и поддержка для нас очень ценна", — сказала Нечаева.