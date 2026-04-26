Гацалов о шести золотых медалях российских борцов-вольников на ЧЕ: «Мы впереди планеты всей, возвращаем свои позиции»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов подвел итоги чемпионата Европы в Тиране.

Источник: Спортс‘’

Российские борцы вольного стиля завоевали на турнире девять медалей, шесть из которых золотые.

"Я доволен, удовлетворен результатом — такого давно не было у сборной команды. Конечно, всегда хочется максимум. Хоть я всегда говорю, что минимум — три золотые, но на максимум всегда рассчитываю. Ребята хорошо выступили, отдавались. Никто не смалодушничал, не пасанул, все выходили и боролись до конца. Вот это радует.

Хочу поздравить всех тренеров, личных тренеров, так как они проделывают большой объем работы с ребятами. Мы впереди планеты всей, возвращаем свои позиции, надеюсь, что на чемпионате мира у нас тоже будет хороший результат. С такими лидерами у ребят есть на кого равняться. Наша сборная — это единый организм. И тренерский штаб, и ребята. Есть понимание, есть доверие, и результат налицо. Это одна команда, одна страна, только вперед", — сказал Гацалов.

Абдулрашид Садулаев завоевал в Тиране шестое золото чемпионата Европы в карьере.

"Абдулрашид очень грамотно тактически поставил борьбу, обыграл всех, и запас там еще был. Я почему-то уверен, что на чемпионате мира он тоже их всех победит.

Всегда должен быть среди ребят такой лидер, капитан, который своим примером, поведением и результатом показывает, как нужно. Абдулрашид — большой молодец, на него ребята ориентируются, прислушиваются к нему. Нам повезло, что у нас есть такой лидер в команде.

Желаю ему пройти этот олимпийский цикл без травм и достичь своих целей", — добавил тренер.