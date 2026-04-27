«Сан-Антонио» победил «Портленд» и повел в серии плей-офф со счетом 3−1

«Сан-Антонио» победил «Портленд» в четвертом матче ⅛ финала плей-офф НБА — 114:93. Игра проходила в Портленде.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Сперс» Де’Аарон Фокс — у него 28 очков.
В серии до четырех побед «Сперс» ведут со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 29 апреля в Сан-Антонио.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40).
П: Авдия (26 очков), Холидей (20), Грант (17).
С: Фокс (28), Вембаньяма (27 + 11 подборов), Касл (16).
