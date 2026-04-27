Вембаньяма впервые сыграл после сотрясения мозга и оформил дабл-дабл в матче с «Портлендом»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, сделал 11 подборов и семь блок-шотов в четвертом матче ⅛ финала плей-офф НБА с «Портлендом» (114:93).

Это была первая игра 22-летнего француза после перенесенного сотрясения мозга. Ранее он принял все меры, предусмотренные протоколом лиги в случае таких повреждений.

Вембаньяма получил сотрясение мозга в первой половине второго матча серии (103:106), он пропустил третий матч (120:108).

В сезоне-2025/26 Вембаньяма в регулярном чемпионате НБА набирал в среднем 25 очков, выполнял 11,5 подбора и 3,1 передачи.

