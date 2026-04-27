«Палмейрас» выиграл у «Брагантино», «Атлетико Паранаэнсе» нанес поражение «Витории»

«Палмейрас» победил «Брагантино» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

«Палмейрас» победил «Брагантино» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте забил аргентинский нападающий гостей Хосе Лопес.

27 апр 00:30 Брагантино — Палмейрас 0:1.

В другом матче тура «Атлетико Паранаэнсе» дома нанес поражение «Витории» — 3:1.

Дублем отметился колумбийский форвард «Атлетико» Кевин Виверос, еще один гол забил бразильский хавбек Луис Густаво. У гостей отличился бразильский форвард Рене.

«Палмейрас» (32 очка после 13 игр) лидирует в таблице чемпионата Бразилии. «Брагантино» идет девятым (17 очков после 13 игр). «Атлетико Паранаэнсе» (22 очка после 13 встреч) располагается на пятом месте, а «Витория» (15 очков после 12 матчей) — на 13-м.

27 апр 00:30 Атлетику ПР — Витория 3:1.

В других встречах «Гремио» дома выиграл у «Коритибы» (1:0), а «Коринтианс» на своем поле обыграл «Васко да Гама» (1:0).

26 апр 22:00 Гремиу — Коритиба 1:0 26 апр 22:00 Коринтианс — Васку да Гама 1:0.