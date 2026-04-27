Альберт из «Боруссии» стал самым молодым американским игроком Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Матис Альберт стал самым молодым американцем, сыгравшим в Бундеслиге. Он дебютировал за основной состав команды 26 апреля в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 5 дней, сообщает AP.
Альберт родом из Гринвилла, Южная Каролина. Он вышел на поле на 88-й минуте матча 31-го тура чемпионата Германии «Боруссия» — «Фрайбург» (4:0).
Ничья Аллегри и Спаллетти, «Челси» в финале Кубка Англии, а у Димарко — крутой рекорд.
Форвард побил рекорд, установленный Джо Рейной, который также дебютировал за дортмундскую «Боруссию» — 18 января 2020 года. Рейне тогда было 17 лет, 2 месяца и 5 дней, что было меньше, чем у предыдущего рекордсмена Кристиана Пулишича, которому на момент дебюта за «Боруссию» в Бундеслиге 30 января 2016 года было 17 лет, 4 месяца, 12 дней.
Альберт присоединился к академии «Боруссии» из молодежной программы «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2024 году и входил в состав сборной США на юношеском чемпионате мира до 17 лет в прошлом году.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.