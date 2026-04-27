Дубль Ройса принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Реал Солт-Лейк»

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1.
У хозяев дубль оформил немецкий полузащитник Марко Ройс. Еще один гол в свои ворота забил американский вратарь «Гэлакси» Джей Ти Марсинковски.
«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 10-е место в таблице Западной конференции — у команды 12 очков после 10 игр. «Реал Солт-Лейк» (16 очков после девяти встреч) располагается на шестом месте.
