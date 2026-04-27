«Фламенго» разгромил «Атлетико Минейро», Варела сделал голевой пас

«Фламенго» победил «Атлетико Минейро» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Бразилии — 4:0.
Забитыми голами отметились Педру (дубль), Гонсало Плата и Джорджиан Де Арраскаэта. Результативный пас на счету экс-защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы.
«Фламенго» занимает второе место в таблице чемпионата Бразилии с 26 очками после 12 игр. «Атлетико Минейро» (14 очков после 13 игр) располагается на 15-м месте.
