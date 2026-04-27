«Бостон» нанес поражение «Филадельфии» и оказался в шаге от победы в серии плей-офф НБА

«Бостон» победил «Филадельфию» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф НБА — 128:96. Игра прошла в Филадельфии.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард — у него 32 очка.

В серии до четырех побед «Бостон» ведет со счетом 3−1. Пятый матч пройдет 29 апреля в Бостоне.

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

«Филадельфия» — «Бостон» — 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33).

Ф: Эмбиид (26 очков + 10 подборов), Макси (22), Джордж (16).

Б: Притчард (32), Тейтум (30 + 11 передач), Браун (20).

Счет в серии: 1−3.

