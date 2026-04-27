Китайцы бросают вызов NVIDIA: видеокарта Lisuan LX 7G100 обходит RTX 4060 в бенчмарках

Китайская компания Lisuan готовит сюрприз для игрового рынка: видеокарта LX 7G100, по предварительным данным, не только составит конкуренцию популярной NVIDIA GeForce RTX 4060, но и опережает ее в синтетических тестах. Релиз новинки запланирован на июнь этого года.
Согласно утечкам и первым бенчмаркам, модель Lisuan LX 7G100 демонстрирует уверенную производительность в тесте OpenCL. Этот кросс-платформенный стандарт часто используют для оценки вычислительной мощи не только в играх, но и в профессиональных приложениях (рендеринг, майнинг, научные расчеты). Результаты оказались неожиданными для многих обозревателей: инженерный образец китайской карты «вырвал» несколько процентов преимущества по сравнению с эталонной RTX 4060.