Хави Симонс пропустит чемпионат мира-2026 из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что получил серьезную травму, из-за которой пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026.
"Говорят, жизнь бывает жестока, и сегодня я это чувствую. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь осознать это. Честно говоря, у меня разбито сердце. Ничто из этого не имеет смысла. Все, чего я хотел, — это бороться за свою команду, и теперь возможность делать это отняли у меня… вместе с шансом поехать на чемпионат мира.
Представлять свою страну этим летом… это просто упущено. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я продолжу быть лучшим товарищем по команде, каким только могу. Я не сомневаюсь, что вместе мы выиграем эту битву. Я пройду этот путь, ведомый верой, с силой, с упорством, с уверенностью, считая дни до возвращения на поле. Будьте терпеливы со мной", — написал 23-летний футболист в соцсети.
Симонс получил повреждение передней крестообразной связки колена в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0). Его заменили на 63-й минуте и унесли с поля на носилках.
В сезоне-2025/26 Симонс в 43 матчах за «Тоттенхэм» и «Лейпциг» забил шесть голов и отдал семь результативных передач. За сборную Нидерландов он сыграл в 34 матчах (шесть голов, пять передач).
