Директор сборной Египта Хасан: «У Салаха разрыв подколенного сухожилия, потребуется четыре недели лечения»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1), сообщает Reuters со ссылкой на директора сборной Египта Ибрагима Хасана.

33-летний футболист, который объявил, что уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона, больше не сыграет за «красных».

«У него разрыв подколенного сухожилия, и потребуется четыре недели лечения», — цитирует Хасана Reuters.

По словам Хасана, Салах восстановится к финальной стадии чемпионата мира-2026 года, где Египет сыграет в группе G с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Салах полон решимости вернуться к турниру в Северной Америке, который начнется 11 июня, и избежать повторения травмы, из-за которой он пропустил часть чемпионата мира 2018 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 39 матчах забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2027 года.

