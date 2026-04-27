Директор сборной Египта Хасан: «У Салаха разрыв подколенного сухожилия, потребуется четыре недели лечения»

По словам Хасана, Салах восстановится к финальной стадии чемпионата мира-2026 года, где Египет сыграет в группе G с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Салах полон решимости вернуться к турниру в Северной Америке, который начнется 11 июня, и избежать повторения травмы, из-за которой он пропустил часть чемпионата мира 2018 года.