Легенда снукера О’Салливан закончил выступление на ЧМ-2026, уступив Хиггинсу

Счёт в серии — 13:12 в пользу 50-летнего «Волшебника из Вишоу». В четвертьфинале Хиггинс, четырёхкратный чемпион мира, сразится либо с австралийцем Нилом Робертсоном (3), либо ещё одному представителю Англии Крису Уэйклину (13). На данный момент в противостоянии со счётом 10:6 ведёт Робертсон.
Чемпионат мира по снукеру проходит в театре «Cruicible» в английском городе Шеффилд и завершится 4 мая. Победитель соревнований получит денежный приз в размере 574 тысячи евро. Действующим обладателем заветной чаши является китаец Чжао Синьтун, который также пробился в четвертьфинал.