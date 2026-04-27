Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг поздравил волейбольное «Динамо» с чемпионством: «Еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и работы на команду»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг поздравил волейбольный клуб «Динамо» с чемпионством в российской Суперлиге.

Источник: Спортс‘’

«Поздравляю волейбольный клуб “Динамо” Москва с чемпионством в российской Суперлиге!

Бело-голубые в финальной серии уверенно обыграли «Зенит-Казань» со счетом 3:0 и в пятый раз в своей истории стали чемпионами России.

Эта победа — еще одно подтверждение силы динамовских традиций, где результат складывается из таланта, труда, характера и общей работы на команду.

Поздравляю команду, руководство клуба и болельщиков с заслуженным чемпионством! Желаю «Динамо» новых побед и дальнейшего продолжения славных традиций", — написал Ротенберг.