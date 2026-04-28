Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026

Компания Adidas разработала джерси для собак в стиле форм команд, принимающих участие в ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Источник: Спортс‘’

В ассортименте представлены джерси для животных, вдохновленные домашними комплектами форм Мексики, Колумбии, Аргентины и Японии.

"Футболки для домашних животных повторяют дизайн домашней формы ЧМ-2026, сочетая исторические визуальные элементы и традиции с современной, прогрессивной эстетикой.

Разработанные специально для четвероногих болельщиков, эти футболки украшены термотрансферной эмблемой федерации и логотипом Adidas, обеспечивая аккуратный и премиальный внешний вид, а также комфортную посадку для питомцев разных размеров.

Коллекция будет доступна с 1 мая в Северной Америке, Латинской Америке, Японии, Китае, Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии", — говорится в пресс-релизе.

Фото: adidas.com.