Кэррик после победы над «Брентфордом»: «МЮ» начал фантастически хорошо. Мы управляли игрой"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Брентфордом» (2:1) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии.
"Временами игра была открытой. Мы начали фантастически хорошо. Мы управляли игрой и должны были довести ее до конца. Сегодня нас теснили, но сейчас то время года, когда результаты важны как никогда.
Каземиру забил несколько важных голов за нас. У Фернандеша, Магуайра и Каземиру хорошие отношения. Мы хотели выйти и начать быстро, выглядеть опасно и креативно, и у нас это получилось.
Гол непосредственно перед перерывом поставил нас в хорошее положение. Игра никогда не была мертвой. Мы контролировали ее с заменой в перерыве и стали выглядеть более и надежно. Мы могли бы добиться большего, но я подумал, что определенные зоны нам нужно было контролировать лучше. Ребята проявили большой опыт, чтобы довести игру до конца. Это были важные три очка для нас, а вслед за победой над «Челси» еще одна победа — это здорово", — цитирует англичанина BBC.
«Манчестер Юнайтед» (61 очко после 34 игр) располагается на третьем месте в таблице чемпионата Англии.
