Источник: «Ювентус» намерен подписать Штиллера

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, итальянская сторона уже связалась с представителями 25-летнего игрока сборной Германии. Там наводили справки о ситуации с полузащитником.

В 2025 году Штиллер был рекомендован «Реалу» Тони Кроосом. Окружение Крооса сейчас представляет интересы Штиллера, и это может сыграть ключевую роль в его будущем.

Прошлым летом Хаби Алонсо отказался от возможности подписать Штиллера, так как искал другого игрока для своей команды. В контракте полузащитника есть пункт о выкупе за 36 миллионов евро.

Штиллер играет за «Штутгарт» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 48 матчах полузащитник забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

