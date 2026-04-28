Тренер «Аталанты» Палладино о матче с «Кальяри»: «Пропустить третий гол сразу после перерыва было просто глупо»

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино прокомментировал поражение от «Кальяри» (2:3) в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии.
"Мы пропустили гол, когда практически все еще были в раздевалке. Начать так — это сбивает дух. Мы не смогли восстановить свою физическую и моральную энергию после Кубка Италии. Это очевидно, если ты пропускаешь гол за 30 секунд. Я надеялся, что ребята сегодня переломят ситуацию, но у нас не получилось, и мы приносим извинения болельщикам за нашу игру. Мы хотели сохранить надежды на еврокубок, но нам это не удалось, так что сожалений много.
Они с самого начала агрессивно пошли вперед, но у нас была очень хорошая реакция после того, как мы сравняли счет. У «Кальяри» было много агрессии и интенсивности, но пропустить третий гол сразу после перерыва было просто глупо с нашей стороны. После этого они всем составом сели сзади, и стало трудно их вскрыть, даже несмотря на то, что у нас было много голевых моментов. Думаю, их вратарь был лучшим игроком матча, Элиа Каприле был необычайно хорош.
С момента моего прихода мы взобрались на гору и проделали большой путь. Мы были 13-ми, но все же смогли побороться за место в Европе, но потратили много энергии на это преследование в течение многих месяцев. Когда вы догоняете, вы не можете позволить себе ни одной ошибки, и когда вы ее допускаете, вам кажется, что мир рушится. Эти ребята столкнулись с большим количеством неудач с начала кампании, так что сейчас у нас немного меньше моральных и физических сил. Я надеялся, что после Кубка Италии мы сможем нажать кнопку сброса, но это нелегко через 4−5 дней. К сожалению, сейчас разрыв довольно велик, но мы будем бороться до последнего дня", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Аталанта» (54 очка после 34 игр) располагается на седьмом месте в таблице чемпионата Италии.
