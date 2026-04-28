Румменигге: «Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, из-за которой “Бавария” бы вздрогнула»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал интерес европейских команд к нападающему Майклу Олисе.
«Это неписаное правило действует и сегодня. Для такого игрока, как Майкл Олисе, нет такой цены, из-за которой мы бы вздрогнули», — цитирует Румменигге T-online.
По словам члена наблюдательного совета, «Бавария» никогда не пойдет на трансфер, от которого будет жалеть.
Бывший генеральный директор «Баварии» назвал 24-летнего француза замечательным игроком и отличным парнем и добавил, что ценит его скромный образ.
Олисе играет за «Баварию» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 46 матчах футболист забил 19 голов и отдал 29 результативных передач.
Ранее сообщалось, Олисе интересуются «Ливерпуль» и «Реал».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 140 миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.