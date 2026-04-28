Источник: защитник «Ромы» Челик сможет сыграть с «Фиорентиной»

Защитник «Ромы» Зеки Челик прошел медицинское обследование после полученного повреждения в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0), сообщил журналист Филиппо Бьяфоре.
По данным источника, 29-летний турок избежал мышечной травмы.
Челик покинул поле во втором тайме из-за проблемы с бедром.
Ожидается, что футболист сможет принять участие в матче с «Фиорентиной» 3 мая. «Рома» вернется к тренировкам 28 апреля после 48-часового отдыха.
Челик играет за «Рому» с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 защитник в 41 матче забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
«Рома» занимает шестое место в таблице чемпионата Италии с 61 очком после 34 игр.
