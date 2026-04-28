BBC: ФИФА намерена изменить правила дисквалификации за желтые карточки на ЧМ-2026

ФИФА намерена изменить правила дисквалификации за желтые карточки на финальном турнире чемпионате мира-2026, сообщает BBC.
По данным источника, планируется добавить второй этап амнистии, обнуляя все желтые карточки как по окончании группового этапа, так и после четвертьфиналов.
По текущим правилам, команда должна сыграть пять матчей, чтобы выйти в четвертьфинал, и любые два предупреждения в этих играх приводят к дисквалификации. В расширенном финальном этапе с 48 командами вместо 32 добавился дополнительный раунд, и считается, что риск отстранения слишком высок. Без изменения регламента ФИФА опасается, что гораздо больше игроков окажутся на грани автоматического отстранения, сыграв шесть матчей до четвертьфинала, и потенциально пропустят полуфинал.
Считается, что два этапа обнуления карточек справедливее и с меньшей вероятностью приведут к дисквалификациям в ключевых матчах, чем увеличение количества карточек, необходимых для дисквалификации, до трех. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ФИФА 28 апреля в Ванкувере.
Порог дисквалификации останется в два предупреждения, но изменение правил будет означать, что у игроков будет только два небольших отрезка игр, в течение которых они могут получить дисквалификацию. Чтобы пропустить матч, потребуется получить предупреждения в двух из трех матчей групповой стадии или в двух из матчей 1/32 финала, 1/16 финала и четвертьфинала.
