Игроки «Чезены» поддержали вратаря Клинсманна после перелома шейного отдела позвоночника

Игроки «Черезы» отправили серию трогательных сообщений в адрес вратаря сборной США Джонатана Клинсманна после его операции по поводу перелома шейного отдела позвоночника.
29-летний голкипер получил травму во время матча Серии B против «Палермо» (0:2), когда столкнулся с Филиппо Раноккьей. Его унесли с поля в шейном фиксаторе, и обследования в больнице показали, что у него сломан первый шейный позвонок. Потребовалась сложная операция, из-за которой он выбыл до конца сезона-2025/26. Также он пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026.
«Чезена» подготовила особые послания для своего отсутствующего вратаря. Его товарищи по команде вышли на разминку перед матчем с «Сампдорией» (0:0) в футболках с фамилией Клинсманна, а за воротами оставили щит Капитана Америки с его инициалами JK. Они также собрали подборку видеоклипов с посланиями болельщиков, чтобы поддержать сына чемпиона мира в составе сборной Германии Юргена Клинсманна.
Клинсманн играет за «Чезену» с февраля 2024 года.
