Игроки «Чезены» поддержали вратаря Клинсманна после перелома шейного отдела позвоночника

29-летний голкипер получил травму во время матча Серии B против «Палермо» (0:2), когда столкнулся с Филиппо Раноккьей. Его унесли с поля в шейном фиксаторе, и обследования в больнице показали, что у него сломан первый шейный позвонок. Потребовалась сложная операция, из-за которой он выбыл до конца сезона-2025/26. Также он пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026.