TEAMtalk: полузащитником «Аякса» Годтсом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Барселона»

Годтс играет за «Аякс» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. В марте 2026 года футболист дебютировал за сборную Бельгии.