Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEAMtalk: полузащитником «Аякса» Годтсом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Барселона»

«Арсенал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входят в число команд, которые внимательно следят за прогрессом полузащитника «Аякса» Мики Годтса, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, скауты нескольких команд присутствовали на матче чемпионата Нидерландов с «Бредой» (2:0), в котором один из голов после сольного прохода забил 20-летний бельгиец.

Годтс играет за «Аякс» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. В марте 2026 года футболист дебютировал за сборную Бельгии.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

