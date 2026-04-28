TEAMtalk: полузащитником «Аякса» Годтсом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Барселона»

«Арсенал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входят в число команд, которые внимательно следят за прогрессом полузащитника «Аякса» Мики Годтса, сообщает TEAMtalk.
По данным источника, скауты нескольких команд присутствовали на матче чемпионата Нидерландов с «Бредой» (2:0), в котором один из голов после сольного прохода забил 20-летний бельгиец.
Годтс играет за «Аякс» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. В марте 2026 года футболист дебютировал за сборную Бельгии.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
