«Бавария» проведет переговоры о продлении контракта с Кейном после сезона-2025/26

«Бавария» намерена начать переговоры о контракте с нападающим Харри Кейном после сезона-2025/26, заявил член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге.
«Приглашение Кейна в “Баварию” было крупным успехом в истории клуба. Хорошо известно, что у него был пункт о выкупе. Он не активировал его, что сигнализирует о том, что он определенно останется в Мюнхене. И теперь соответствующее руководство в операционной области, как и было согласовано, проведет с ним переговоры после завершения сезона с четкой целью продлить контракт, потому что Харри претерпел еще одну трансформацию под руководством Венсана Компани.
Он всегда был великим нападающим, забивавшим много голов, но теперь он плеймейкер, опускающийся в полузащиту и использующий свои прекрасные длинные передачи, чтобы выводить на ударные позиции Майкла Олисе и Луиса Диаса. Это очень важно для нашего стиля игры", — цитирует Румменигге T-Online.
32-летний англичанин Кейн играет за «Баварию» с августа 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 45 матчах забил 53 гола и отдал шесть результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 65 миллионов евро.
