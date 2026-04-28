«Орландо» победил «Детройт» в четвертом матче серии плей-офф НБА

«Орландо» победил «Детройт» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф НБА — 94:88. Игра проходила в Орландо.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Пистонс» Кейд Каннингем — у него 25 очков.
В серии до четырех побед «Орландо» ведет со счетом 3−1. 30 апреля соперники сыграют в Детройте.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
«Орландо» — «Детройт» — 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19).
О: Бэйн (22 очка), Вагнер (19), Банкеро (18).
Д: Каннингем (22), Харрис (20), Дюрен (12).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.