На Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тысяч рублей за коммунальные услуги

На двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинабаеву подали в суд из-за долга в 440 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Об этом сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, экс-легкоатлетка третий год не платит за жилищно-коммунальные услуги в двух московских квартирах — в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория».

Также сообщается, что Федеральная налоговая служба выставила Исинбаевой требование на оплату задолженности в размере 920 тысяч рублей. В случае неуплаты ведомство может полностью заблокировать доступ к счетам.

В 2025 году счета Исинбаевой уже замораживали из-за долга в 1,5 миллиона рублей, тогда на погашение всей суммы у нее ушло два месяца.