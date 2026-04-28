Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Китае

Сборная России.
Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь), Дмитрий Холмов (ЦСКА).
Левые крайние: Павел Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Дмитрий Ионов (ЦСКА).
Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Иван Ерканов (ЦСКА).
Линейные: Андрей Тюрин («СГАУ-Саратов»), Виктор Фурцев («Чеховские медведи»), Роман Царапкин (ЦСКА).
Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Никита Каменев («Пермские медведи»).
Левые полусредние: Евгений Дземин («Пермские медведи»), Иван Шельменко («Чеховские медведи»).
Разыгрывающие: Александр Аркатов («Пермские медведи»), Игорь Карлов («Татран», Словакия), Савелий Шалабанов (СКИФ).
Вылет делегации запланирован на 10 мая, возвращение — 18 мая.