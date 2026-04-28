Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Китае

Мужская сборная России по гандболу примет участие в товарищеском международном турнире в Китае.

Источник: Спортс‘’

Сборная России.

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь), Дмитрий Холмов (ЦСКА).

Левые крайние: Павел Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Дмитрий Ионов (ЦСКА).

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Иван Ерканов (ЦСКА).

Линейные: Андрей Тюрин («СГАУ-Саратов»), Виктор Фурцев («Чеховские медведи»), Роман Царапкин (ЦСКА).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Никита Каменев («Пермские медведи»).

Левые полусредние: Евгений Дземин («Пермские медведи»), Иван Шельменко («Чеховские медведи»).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Пермские медведи»), Игорь Карлов («Татран», Словакия), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Вылет делегации запланирован на 10 мая, возвращение — 18 мая.