Кейн: «Все будет зависеть от того, кто на следующей неделе воспользуется своими моментами»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Сегодня здесь увидели две команды высшего уровня, особенно что касается атакующей, скоростной игры, контратак и интенсивности единоборств. Топ-команды, идущие нос к носу. Вообще у “Баварии” были моменты, когда мы еще в начале могли решить исход встречи. А так, очень гордимся тем, что сумели добиться счета 5:4. Ведь проигрывать на выезде с результатом 5:2 очень тяжело, но мы сражались и теперь снова в игре.
Нам следует сохранять такую же интенсивность. На следующей неделе нам это будет еще нужнее. Все будет зависеть от того, кто на следующей неделе воспользуется своими моментами. Сегодня таковых было много — вероятно, и на следующей неделе будет так же. Так что, надеемся, в домашней игре поддержка болельщиков поможет нам добиться успеха", — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
