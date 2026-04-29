Маркиньос: «В Мюнхене игра будет такой же»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
«В Мюнхене игра будет такой же. Сумасшедшей игрой двух команд, желающих забивать и побеждать. “ПСЖ” надо ехать туда с тем же настроем, с таким же характером, чтобы показать такой же потрясающий результат, как и здесь», — приводит официальный сайт УЕФА слова Маркиньоса.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
