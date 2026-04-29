«ПСЖ» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» выиграл у «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 5:4.

Источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» выиграл у «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 5:4. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» во Франции.

У парижской команды дублями отметились Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, а также один гол забил Жоау Невеш. У мюнхенцев отличились Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю.