«ПСЖ» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» выиграл у «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 5:4. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» во Франции.
У парижской команды дублями отметились Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, а также один гол забил Жоау Невеш. У мюнхенцев отличились Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
