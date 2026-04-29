Компани: «Дома “Бавария” должна выложиться на полную»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «ПСЖ» (4:5) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Энергетика была налицо. “Бавария” держалась, но при этом и сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взор на созданные нами моменты, то могли забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность. В тех случаях, когда в игре ничего не получается, сложно утверждать, что можно переломить ход событий. Но если играть так остро, как сегодня делали мы, то, мне кажется, дело лишь в том, чтобы собраться с силами и постараться использовать созданные моменты.
Сегодня мы увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей. Эти детали будут не менее важны и на следующей неделе. Дома мы должны выложиться на полную, причем это касается и наших болельщиков. Очень важно, чтобы 75 000 зрителей, которые придут на матч, выложились на все сто. Мы должны победить, и для этого нам понадобится в том числе поддержка наших болельщиков", — цитирует официальный сайт УЕФА Компани.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю.