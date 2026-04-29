Компани: «Дома “Бавария” должна выложиться на полную»

«Энергетика была налицо. “Бавария” держалась, но при этом и сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взор на созданные нами моменты, то могли забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность. В тех случаях, когда в игре ничего не получается, сложно утверждать, что можно переломить ход событий. Но если играть так остро, как сегодня делали мы, то, мне кажется, дело лишь в том, чтобы собраться с силами и постараться использовать созданные моменты.