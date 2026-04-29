Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике рассказал о состоянии Хакими и Сафонова после матча с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов рассказал, что у защитника Ашрафа Хакими и вратаря Матвея Сафонова были судороги в конце игры.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я думаю, это просто судороги (у Хакими и Сафонова). На таком уровне интенсивности это нормально. Надеюсь, у Хакими это были просто сильные судороги», — сказал Энрике в эфире Movistar.

«Я думаю, это просто судороги (у Хакими и Сафонова). На таком уровне интенсивности это нормально. Надеюсь, у Хакими это были просто сильные судороги», — сказал Энрике в эфире Movistar.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

28 апр 22:00 ПСЖ — Бавария 5:4.

«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю.