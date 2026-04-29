Нойер пятый раз в карьере пропустил 5 мячей

«Бавария» проиграла «ПСЖ» (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Ворота мюнхенцев защищал Мануэль Нойер. Для него это была пятая игра в карьере с пятью пропущенными голами.
40-летний немец трижды пропускал по пять мячей за «Баварию», а также два раза — за «Шальке». Помимо матча с «ПСЖ» «Бавария» дважды проигрывала «Айнтрахту» со счетом 1:5, а гельзенкирхенцы с Нойером потерпели поражения от «Кайзерслаутерна» (0:5) и «Вердера» (1:5).
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
