Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энрике: «Без сомнения, это был лучший матч в моей тренерской карьере»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал матч ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4) лучшим в своей тренерской карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал матч ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4) лучшим в своей тренерской карьере.

«Я никогда не видел матчей с такой интенсивностью. Сейчас не время указывать на недостатки. Сегодня мы заслужили победу, мы заслужили ничью, мы заслужили поражение. Это был фантастический матч. Без сомнения, это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в качестве тренера. Я так устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — цитирует ESPN Энрике.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

28 апр 22:00 ПСЖ — Бавария 5:4.

«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю.