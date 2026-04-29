Энрике: «Без сомнения, это был лучший матч в моей тренерской карьере»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал матч ½ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4) лучшим в своей тренерской карьере.
«Я никогда не видел матчей с такой интенсивностью. Сейчас не время указывать на недостатки. Сегодня мы заслужили победу, мы заслужили ничью, мы заслужили поражение. Это был фантастический матч. Без сомнения, это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в качестве тренера. Я так устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — цитирует ESPN Энрике.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
