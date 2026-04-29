Эрнандес: «ПСЖ» показал особенную игру в матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Думаю, для всех болельщиков, как “ПСЖ”, так и “Баварии”, это был особенный матч с невероятной интенсивностью, множеством моментов и большим количеством голов. Это был невероятный матч, завершившийся нашей победой. Но теперь нам нужно выиграть ответный матч в Мюнхене. Знаем, что сегодня “ПСЖ” показал особенную игру. Даже несмотря на трудности, мы одержали победу. Теперь едем на выезд с намерением играть в том же стиле, атаковать и снова победить», — цитирует официальный сайт клуба Эрнандеса.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
28 апр 22:00 ПСЖ — Бавария 5:4.
