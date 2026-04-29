Эрнандес: «ПСЖ» показал особенную игру в матче с «Баварией»

«Думаю, для всех болельщиков, как “ПСЖ”, так и “Баварии”, это был особенный матч с невероятной интенсивностью, множеством моментов и большим количеством голов. Это был невероятный матч, завершившийся нашей победой. Но теперь нам нужно выиграть ответный матч в Мюнхене. Знаем, что сегодня “ПСЖ” показал особенную игру. Даже несмотря на трудности, мы одержали победу. Теперь едем на выезд с намерением играть в том же стиле, атаковать и снова победить», — цитирует официальный сайт клуба Эрнандеса.