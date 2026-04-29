Витинья: «У “ПСЖ” преимущество в один гол, но это ничего не значит»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом мачте полуфинала Лиги чемпионов.
«Это был фантастический футбольный матч. Нам очень понравилось играть, и думаю, что все футбольные болельщики были рады смотреть эту игру. Правда, играть против такого соперника очень сложно, и я думаю, “Бавария” бы сказала то же самое о нас. Также верно, что мы вели с преимуществом в три гола, поэтому, когда вы выигрываете всего с разницей в один гол, вы говорите себе, что должны были сделать больше, чтобы удержать преимущество. Но это футбол, и против “Баварии” это сделать очень сложно.
К счастью, у нас по-прежнему преимущество в один гол, но это ничего не значит, как мы видели сегодня вечером. Теперь мы отправляемся в Мюнхен с тем же желанием и, прежде всего, с той же целью: хорошо сыграть и победить, как мы всегда это делаем", — цитирует официальный сайт УЕФА Витиньи.
Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
28 апр 22:00 ПСЖ — Бавария 5:4.
