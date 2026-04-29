Гол Миранчука принес «Атланте» победу над «Шарлотт»

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Шарлотт» в матче ⅛ финала Открытого кубка США — 2:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Шарлотт» в матче ⅛ финала Открытого кубка США — 2:0. Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.

Российский полузащитник Алексей Миранчу вывел команду гостей на поле с капитанской повязкой и на 22-й минуте забил гол. На 62-й минуте россиянина заменили на Эммануэля Латте Лафа.

Также у гостей еще один гол забил 18-летний Купер Санчес.

Соперник «Атланты» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Открытый кубок США.

⅛ финала.

«Шарлотт» — «Атланта Юнтайед» — 0:2 (0:1).

Голы: Миранчук, 22 — 0:1. Санчес, 71 — 0:2.