Гол Миранчука принес «Атланте» победу над «Шарлотт»

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Шарлотт» в матче ⅛ финала Открытого кубка США — 2:0. Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.
Российский полузащитник Алексей Миранчу вывел команду гостей на поле с капитанской повязкой и на 22-й минуте забил гол. На 62-й минуте россиянина заменили на Эммануэля Латте Лафа.
Также у гостей еще один гол забил 18-летний Купер Санчес.
Соперник «Атланты» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
Открытый кубок США.
⅛ финала.
«Шарлотт» — «Атланта Юнтайед» — 0:2 (0:1).
Голы: Миранчук, 22 — 0:1. Санчес, 71 — 0:2.