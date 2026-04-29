«Филадельфия» обыграла «Бостон» и сократила счет в серии

«Филадельфия» переиграла «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 113:97. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Селтикс».
Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 33 очка. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 24 очка и 15 подборов.
Шестой матч в серии состоится в четверг, 30 апреля, на паркете «Филадельфии». Начало игры — 23:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Первый раунд.
Пятый матч.
«Бостон» — «Филадельфия» — 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28).
Б: Тейтум (24 + 15 подборов), Браун (22), Притчард (12).
Ф: Эмбиид (33), Макси (25), Граймс (18), Джордж (16 + 10 подборов).
Счет в серии: 3−2.