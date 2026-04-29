Энрике назвал, сколько голов надо забить «ПСЖ» в ответном матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Баварией» (5:4) в первом мачте полуфинала Лиги чемпионов отметил, что через неделю предстоит забить не менее трех голов.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Баварией» (5:4) в первом мачте полуфинала Лиги чемпионов отметил, что через неделю предстоит забить не менее трех голов.

«Я только что спросил свой штаб: “Сколько голов, по-вашему, нам понадобится, чтобы выиграть этот матч?” Они ответили: “Как минимум три”. “Бавария” на своем стадионе еще сильнее, но мы постараемся показать тот же настрой», — цитирует ESPN Энрике.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов проведут в Мюнхене через неделю, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

28 апр 22:00 ПСЖ — Бавария 5:4.

«ПСЖ» и «Бавария» показали футбол будущего. Этот вечер войдет в историю.